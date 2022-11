Mondiali | Koulibaly porta il Senegal agli ottavi e dedica il gol decisivo all’isola di Ischia

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaspeciale per l’isola digravemente colpita dall’alluvione di domenica scorsa: l’ha inviata Kalidoual termine della gara vinta per 2-1 contro l’Ecuador dal suoche così ha superato il primo turno deiin Qatar. “A causa delle frane – ha ricordato l’ex difensore del Napoli – ci sono stati molti morti. Ae ai suoi abitanti, per dare loro forza in questo momento così difficile – ha aggiunto – vogliore questo gol“,per la qualificazionedi finale L'articolo proviene da Anteprima24.it.

