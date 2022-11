Affaritaliani.it

Si ampliano le indagini sulle coooperative. Per Ladyda 60 milioni con finanziamenti pubblici' Si allargano le indagini sulle cooperative che vedono lambire anche la famiglia del deputato Aboubakar. Secondo quanto scrive il ......crisi illegato ai richiedenti asilo e agli altri migranti giunti in Italia dall'Africa con le carrette del mare, le cooperative della moglie e della suocera del deputato Aboubakar... Soumahoro, business da 60 mln (pubblici). Scontro in SI e Bonelli lo scarica I libri contabili all'esame della Guardia di Finanza: appalti milionari fino al marzo scorso. Polemica contro Fratoianni in Sinistra Italiana ...Continuano a emergere nuovi dettagli sull'inchiesta legata ad Aboubakar Soumahoro. Il sindacalista nelle ultime ore si è autosospeso dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra dopo la noti ...