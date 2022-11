Mbappé e Messi fanno volare Francia ed Argentina | le big dei Mondiali si rialzano

(Di sabato 26 novembre 2022) Nessun pareggio nelle sfide del 26 novembre di Qatar 2022: l'Australia ha battuto di misura la Tunisia, la Polonia ha superato 2-0 l'Arabia Saudita, una doppietta di Mbappe ha permesso alladi superare la Danimarca 2-1, mentree Fernandez hanno regalato all'un successo pesante contro ilco. TUNISIA-AUSTRALIA Con un gol di Duke nel corso del primo tempo, l'Australia ha ottenuto una vittoria importantissima contro la Tunisia per 1-0, al termine di un match equilibrato e non ricchissimo di emozioni. Un successo che ha permesso ai 'Socceroos' innanzitutto di riscattare il ko incassato all'esordio con la, ma in particolar modo di rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione agli ottavi di finale di Qatar 2022. La situazione del Gruppo D, ad una sola giornata dalla ...

la Repubblica

La doppietta ditrascina la Francia al successo sulla Danimarca. In serata successo della Seleccion sul ...Non sarebbe nemmeno una novità: fu proprio quattro anni fa in Russia chescalzòdall'Olimpico, umiliandolo con un 4 - 3 molto più netto nel mero dato numerico. Questo contenuto è ... Psg, Buffon: "Sono ancora al top, Mbappè come Messi e Ronaldo"