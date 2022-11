Lewandowsi da brividi | “Oggi finisce un incubo”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 26 novembre 2022) Alle ore 14:00 è andato in scena il match tra Polonia e Arabia Saudita, incontro che ha visto trionfare per 2-0 la formazione europea, la quale guida attualmente il girone C del Mondiale qatariota. Da segnalare, oltre il rigore parato da Szczesny, anche la prima rete in un Mondiale di Robert. Il bomber del Barcellona ha segnato centinaia di gol in carriera, ma quello diha avuto un sapore speciale. A confermarlo le sue parole rilasciate nel post partita ai microfoni di Rai Sport. Robert Lewandowski PoloniaQueste le dichiarazioni del centravanti: “finalmente uned un sogno si avvera, dopo aver trovato il primo assist ho trovato anche il primo gol in un Mondiale, sono felicissimo”.