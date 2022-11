FOTO – Alluvione a Casamicciola | il messaggio di Ghoulam al popolo ischitano

(Di sabato 26 novembre 2022) Questa mattina gli abitanti del comune di, situato nella parte settentrionale dell’Isola di Ischia, si sono risvegliati sommersi dall’acqua, in seguito alle torrenziali piogge di questi giorni. I danni provocati dall’sono numerosi, le piogge hanno causato una frana nella zona del Celario, al momento è stata accertata una sola vittima, 12 dispersi e circa 200 evacuati. Molte abitazioni sono state travolte dal fango ed i residenti della zona sono rimasti bloccati nelle abitazioni senza corrente elettrica. Molte le famiglie sfollate, ma messe in salvo, si sta allestendo, inoltre, un campo base per agevolare il lavoro dei soccorritori.da brividi sul suo profilo social L’ex terzino sinistro del Napoli Faouzi, ora svincolato, ha mostrato la sua ...

Sky Tg24

È al porto di Casamicciola e a piazza Bagni che si vedono le cicatrici più profonde dell'della notte scorsa. Sul lungomare sono ammassate almeno una decina di vetture e due bus turistici che la forza della lava che scendeva da monte Epomeo ha trascinato giù. Alcune macchine sono ...Mi hanno anche mostrato una, ma non sono riuscito ad aiutare nel riconoscimento. La zona del ritrovamento è quella di via Celario, duramente colpita dall'. Qui ora ci sono i soccorsi, ... Arabia Saudita, alluvione a Gedda: due morti e città nel caos. FOTO Mi hanno anche mostrato una foto, ma non sono riuscito ad aiutare nel riconoscimento. La zona del ritrovamento è quella di via Celario, duramente colpita dall’alluvione. Qui ora ci sono i soccorsi, ...È al porto di Casamicciola e a piazza Bagni che si vedono le cicatrici più profonde dell’alluvione della notte scorsa. Sul lungomare sono ammassate almeno una decina di vetture e due bus turistici che ...