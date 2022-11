A che ora comincia Ballando con le Stelle? Orario diverso per via di Argentina-Messico

(Di sabato 26 novembre 2022) Cambio d’per ‘con le’ che questa sera, sabato 26 novembre, vivrà la prima semifinale. Su Rai Uno però cambia tutto: alle 20 infatti c’è l’attesissima partita tra, valevole per i Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar, motivo per cui la puntata – che di solitoalle 20:30 – slitterà a non prima delle ore 22. Tante le polemiche per questa scelta ma alla fine la Rai ha deciso di tenere la puntata a seguire del match tra gli argentini e i messicani. Tra l’altro lo sport sarà il grande protagonista anche di questa prima semifinale: perché come ospite speciale c’è Marcell Jacobs, campione olimpico ed europeo sui 100 metri piani. Che questa sera però dovrà esibirsi. Magari dopo aver dato un occhio a ...

Ubitennis

... le locazioni di: Abitazioni, effettuate dalle imprese costruttrici ovi abbiano eseguito ... Al di fuori delle ipotesidescritte, la locazione di abitazioni (poste in essere da soggetti, ...piùmai risulta importante saper valutare la solidità dell'emittente datola recessione non porta prosperità agli Stati. Recessione economica: cosa aspettarsi dal 2023 Le attuali ... Coppa Davis: è il giorno di Italia-Canada, a che ora e dove vederla in TV L'ex portiere e ora tecnico in cerca di una nuova panchina ha detto la sua sul tema del maxi-recupero, lanciando la sua proposta: "Ne gli ultimi dieci o cinque minuti di partita, con il tempo di ...In queste ore come se non bastasse l’hairstylist è finito nuovamente sotto le luci mediatiche per via di un altro dettaglio, che sta facendo mormorare il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.