LIVE Portogallo-Ghana 3-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Rafael Leao trova il gol del doppio vantaggio!

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? Sono bastati pochi minuti di confusione alper compromettere la partita. 80? GOOOOOOOOOOOOOOOOL!entra in campo esubito il gol delvantaggio, ancora un assist perfetto di Bruno Fernandes. 78? GOOOOOOOOOOOL! Cross lungo di Bruno Fernandes, che approfitta di una leggerezza della difesa ghanese, poi Joao Felixun destro perfetto e riporta i suoi in77? Ancora una sostitzuione per il: Bukari prende il posto di Kudus, Jordan Ayew dentro per Jordan Ayew. 75? Panchina e pubblico ghanese in visibilio, questo risultato sarebbe preziosissimo in ottica qualificazione. 73? GOOOOOOOOOOL! Cross perfetto di Kudus e Ayew non può ...