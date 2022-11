Traffico Roma del 23-11-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 novembre 2022) LuceverdeBuona serata dalla redazione da Simone a Cerchiara sul Raccordo Anulare fino a poco fa un incidente tra la A24 lo svincolo centrale del latte in carreggiata esterna direzione Firenze via Cassia incidente risolto ma ancora lunghe code possibili difficoltà dalla Casilina e ripercussioni sulla tratto Urbano della A24 incolonnamentiintenso e code sulle principali strade disagi sulla tangenziale sul lungotevere sulla via Salaria zona Villa Ada sulla via Aurelia code 3 raccordo e Piazza Irnerio sulla via Portuenseè un incidente altezza Trullo zona sud della vita con code disagi sulla via del mare via Ostiense Pontina e Colombo così come lungo Tutta la carreggiata esterna del raccordo anulare dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio cura della c e della ...