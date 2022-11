“Trustfall” | dal 17 febbraio 2023 il nuovo album di Pink

(Di lunedì 21 novembre 2022) MILANO – Si chiama “” ildiche sarà disponibile dal 17. L’annuncio di questo disco è arrivato insieme alla notizia del ritorno live dell’artista con “Summer CarnivalTour”, che partirà da Toronto il 24 luglio e vedràesibirsi negli stadi di tutto il Nord America insieme (per alcune date) a Brandi Carlile e Pat Benatar & Neil Giraldo e, per tutto il tour, con Grouplove e KidCutUp. Intanto è on air il singolo di lancio “Never Gonna Not Dance Again”, che è stato presentato ieri in anteprima mondiale sul palco degli American Music Awards 2022 a Los Angeles con una speciale performance che ha visto anche un omaggio alla compianta Olivia Newton-John. Il brano è prodotto da Max Martin (vincitore di ...

Sky Tg24

