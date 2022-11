Stefano De Martino | clamoroso colpo di scena | la confessione su un passato inimmaginabile

Leggi su sologossip

(Di domenica 20 novembre 2022)Desgancia la bomba inedita, una dichiarazione da non credere che ha lasciato i fan senza parole. Anche un personaggio sui generis comeDecontinua a sconvolgere, anche perché il detto in questione lo ha tatuato sulla pelle. Con il tempo ha saputo trasformarsi in uno dei conduttori più amati dal grande pubblico che ormai lo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.