Nordcorea | prima apparizione pubblica per figlia di Kim Jong Un durante test missilistico

(Di sabato 19 novembre 2022) Pyongyang, 19 nov. (Adnkronos) - Il leaderno KimUn ha supervisionato il lancio di "un nuovo tipo" di missile balistico intercontinentale insieme alla sua giovane, la cui esistenza non era stata precedentemente confermata. Fotografie rilasciate dall'agenzia di statona Korean Central News Agency (KCNA) mostrano Kim mano nella mano con la ragazza, con la piattaforma di lancio mobile sullo sfondo. La KCNA ha dichiarato che il nuovo missile visionato dalla coppia è un Hwasong-17 ed è stato lanciato ieri dall'aeroporto internazionale di Pyongyang, volando a una distanza di 999,2 chilometri. Il Giappone ha avvertito che il nuovo missile potrebbe avere la portata potenziale per raggiungere la terraferma degli Stati Uniti. Kim ha affermato che ilaveva lo scopo di ...

La Corea del Nord negli ultimi mesi ha incrementato in maniera mai vistai lanci di missili e ...un rafforzamento di misure legate all'eseguibilità della deterrenza estesa contro lae ...La Corea del Nord negli ultimi mesi ha incrementato in maniera mai vistai lanci di missili e ...un rafforzamento di misure legate all'eseguibilità della deterrenza estesa contro lae ...Pyongyang, 19 nov. (Adnkronos) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato il lancio di "un nuovo tipo" di missile balistico intercontinentale insieme alla sua giovane figlia, la ...Pyongyang torna a minacciare dopo il lancio di un missile balistico intercontinentale. Il dittatore si è voluto presentare al lancio con la figlia della quale non ci sono informazioni ...