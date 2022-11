La lettera di Valditara è storicamente ineccepibile e non parla solo di comunismo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 novembre 2022) Lainviata alle studentesse e agli studenti il 9 novembre dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, per evocare il ruolo della caduta del Muro di Berlino come momento altamente significativo dell’aspirazione alla libertà delle donne e degli uomini nel mondo, ha suscitato un ampio dibattito. Sono emerse anche accentuazioni critiche. Soprattutto i rilievi si sono appuntati sull’enfatizzazione data alla tragicità dell’esperienza delin collegamento alla caduta del Muro. In particolare, si è insistito sul fatto che lanon farebbe riferimento al 9 novembre pure come giornata mondiale contro il fascismo e l’antisemitismo (il 9 novembre è anche l’anniversario della violenza nazista della Notte dei cristalli). Deve sottolinearsi che lanella sua struttura ...