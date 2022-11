L' Austria gela l' Italia femminile C t Bertolini | Dobbiamo essere più ciniche

Sportal

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Nazionali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/nazionali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "L'...... il Greenstream (gasdotto che collega la Libia con l'impianto di, Sicilia); il Transitgas (...l'Ucraina e arriva al confine con la Slovacchia per poi imboccare il Transgas raggiungendo l'... F1, Bernie Ecclestone gela Mick Schumacher: "Meglio che lasci stare" L'ex patron del circus Bernie Ecclestone in un'intervista a RTL ha consigliato Mick Schumacher di lasciare la Formula 1 e provare altri campionati: "Non credo che sarà ancora in Haas l'anno prossimo, ...Meteo del week end in Italia: arriva la "goccia fredda", da venerdì 11 novembre è previsto l'ingresso di aria fredda che farà crollare le temperature ...