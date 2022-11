Con il blazer o il la tweed jacket | con la felpa o il soprabito sparkling | non sono mai fuori posto

Leggi su amica

(Di venerdì 11 novembre 2022) Trovare un look versatile e trasversale che vada al di là delle mode e sia alla portata di tutte? Un outfit jeans e stivaletti è il primo che viene in mente. Non solo perché è un grande classico ma anche per altri fattori. Lo si può indossare in autunno ma anche in gran parte dell’anno, come in inverno e in primavera. Poi variando il modello di jeans e il tacco o lo stile per gli stivaletti si allinea perfettamente ai gusti di ogni donna. E infine con gli abbinamenti giusti riesce a essere perfetto in ogni momento e occasione della giornata, da mattino a sera. Outfit jeans e stivaletti Celine autunno inverno 2022/23: con dolcevita eè perfetto per l’ufficio. La dimostrazione di tutto questo arriva dalla sfilata autunno inverno 2022/23 di Celine. In tantissimi look in passerella a essere protagonista è proprio la combo jeans e stivaletti. In questo caso ...