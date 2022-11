Basket | Eurolega 2022 2023 | Fenerbahce vince ancora | bene anche Real Madrid e Barcellona

(Di giovedì 10 novembre 2022) I risultati dell’per giovedì 10 novembre, che ha visto andare in scena sei match della settima giornata della regular season. Prosegue la marcia in testa alla classifica del, che ha battuto 93-79 la Stella Rossa in un match che ha visto i turchi quasi sempre in controllo pur senza mai prendere il largo contro i serbi che invece collezionano la sesta sconfitta in sette partite. Motley e Mahmutoglu sono stati decisivi, con 25 e 20 punti rispettivamente.: TUTTI I RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO Presente peròil, che archivia una vittoria pesante sul campo del Maccabi Tel Aviv. I catalani escono vittoriosi dalla trasferta israeliana per 79-86, allungando proprio ...

, Virtus: Espugnato il Forum di Assago, il derby diè della Segafredo. 59 - 64 il punteggio, perfetta la prestazione di Teodosic. - Coach Sergio Scariolo:'Pazienza e difesa, era ciò ......di Serie A sia gli allenatori comprendano che la Federazione ha delle regole e l'non è ... 'Capita solo nelche si creino polemiche perché nel calcio non c'è questa possibilità. Anche in ...Il basket, dopo il calcio, è tra gli sport più amati e seguiti in Italia. Ma ieri Bologna non ne ha buscati 6 Non ci fossimo noi... Sebbene non sia tra i più praticati, la situazione della lega è po ...Il presidente della Fip alla vigilia della gara contro la Spagna a Pesaro per le qualificazioni mondiali: "Domani scenderanno in campo tanti validi giocatori ma tanti altri non ci hanno potuto raggiun ...