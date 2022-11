Ogni quattro ore si registra un cyber attacco grave

(Di mercoledì 9 novembre 2022) AGI - Siamo "sulla soglia di una guerra cibernetica globale". Con infrastrutture critiche e sistemi digitali essenziali per la collettività "destinati a diventare sempre di più bersagli designati". È lo scenario decisamente allarmante disegnato da Clusit, l'Associazione italiana per la sicurezza informatica, nell'ultima edizione del suo Rapporto. Inquietanti i numeri. Nei primi sei mesi di quest'anno sono stati 1.141 gli attacchi cyber gravi, con un impatto su diversi aspetti della società, della politica e dell'economia: si èta una crescita dell'8,4% rispetto al primo semestre 2021, per una media complessiva di 190 attacchi al mese, in pratica unoore, con un picco di 225 attacchi a marzo 2022 (conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina), il valore più alto mai verificato. La guerra di Mosca ha determinato ...

