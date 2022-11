Migranti | la nave Rise Above è in porto a Reggio Calabria | terminato lo sbarco DIRETTA

(Di martedì 8 novembre 2022) Laè arrivata questa mattina aldidove ha attraccato al molo di ponente. Laè stata scortata da 2 motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di(LO SPECIALEDI SKYTG24 - I DATI SUGLI SBARCHI IN ITALIA). Sono terminate le operazioni didegli 89a bordo. Da giorni ladella Ong Mission Lifeline si trovava davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa dell'assegnazione di un, cosa che è avvenuta ieri sera. Isono sbarcati tutti, a differenza della Geo Barents e Humanity one a Catania, perché quello della...

help' urlano ia bordo della Geo Barents. Sulladella Ong, attraccata nella banchina del molo dieci del porto di Catania, i naufraghi mostrano due cartelli, in uno c'è scritto 'Help' e ...E' possibile discutere di ricollocamenti, ma non segregare su unainteri nuclei familiari, per poi pensare di separarli e dimenticarli'. Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione - Italia ...La «bomba» migranti, lasciata in eredità dal ministro Lamorgese, sta esplodendo con arrivi continui, rivolte delle Ong e dei capitani delle navi, che rischiano grosso, multe previste dal governo e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...