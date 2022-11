Gf Vip | sfuriata in diretta di Pamela Prati contro Signorini | «Meglio che vada a casa tanto avete di meglio»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 8 novembre 2022) La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip gira tutta intorno ai nuovi arrivati e per una prima donna comequesto è un affronto. Durante le nomination la showgirl sbotta e se la prende con Alfonsorimproveradolo di averla ignorata. Durante le nomination della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip,sbotta a sorpresa dopo aver appreso della nomination di Attilio Romita e Edoardo Donnamaria. Da sempre in realtà la showgirl ogni volta che prende una nomination si irrigidisce, ma in questo caso la sua furia si abbatte su Alfonso. «Nemmeno misalutata stasera – accusa lache me ne vado a...