Meloni | incontro con al Sisi | “Forte attenzione sui casi Regeni e Zaki”

(Di lunedì 7 novembre 2022) La presidente del Consiglio, Giorgia, è a Sharm el-Sheikh per la cerimonia inaugurale degli incontri di alto livello della Cop27. La conferenza sul clima delle Nazioni Unite si svolge in Egitto eha parlato con aldel caso di Giulioe di quello di Patrick. Ad accogliere la premier il presidente egiziano, Abdel Fattah al, e il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres. Nel quadro degli incontri bilaterali a margine del vertice sull’implementazione del cambiamento climatico,ha incontrato anche il padrone di casa al. Durante l’si è parlato di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione. Tuttavia l’– si legge in una ...

Già da ieri sera sia fonti italiane che egiziane parlavano della possibilità di unprivato tra Giorgiae Abdel Fatah Al Sisi. Inizialmente il vertice non era in agenda. Anche perché, ...Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto unbilaterale con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a margine dei lavori della Cop27. Al centro del cordiale colloquio la collaborazione tra l'...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Giorgia Meloni ha incontrato al-Sisi alla Cop27 e ha parlato anche di diritti umani. Regeni e Zaki non sono stati dimenticati dalle istituzioni italiane ...