Dove e come comprare BTP Italia | meglio banca | Poste o online?

(Di domenica 6 novembre 2022) Manca oramai poco più di una settimana all’emissione del nuovo BTPnovembre 2028 e, tra i risparmiatori, cresce l’interesse attorno all’operazione. Una delle domande più frequenti in questi giorni riguarda l’acquisto del titolo indicizzato all’inflazione.fare peril BTPè possibile acquistare il titolo al momento del collocamento? Quali sono i canali più convenienti da utilizzare? In questo articolo potrai trovare una risposta ad ognuna delle tre domande. In realtà le informazioni in merito alle modalità di acquisto sono contenuta nella sezione FAQ del sito del MEF. Tuttavia il linguaggio usato dal portale istituzionale potrebbe apparire troppo complesso al risparmiatore mediono. Per questo motivo, la redazione di RisparmiOggi ha pensato ad ...