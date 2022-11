(Di sabato 5 novembre 2022) ... il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenziae in onda su La7 la Domenica alle 09.40. I retroscena e le immagini che non vedrete nei Tg.

Tiscali Notizie

Roma, 05 novembre 2022 Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenzia VIsta e in onda su La7 la Domenica alle 09.40. I ...partiti con la vittoria a Jerez, in Spagna, poi una bella serie di podi: terzo, secondo, ... perché avere otto moto in pista con otto pilotinon è facile". Bagnaia è davvero a un passo dal ... E veloci siamo. Su Camera con Vista su La7 (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2022 Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto ...