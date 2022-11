Ucraina | incontro Gualtieri-Sindaco di Odessa | impegno comune per Expo 2030 in Europa

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ildi Roma Robertoha ricevuto questa mattina in Campidoglio ildiGhennady Trukhanov.ha espresso al suo collega ucraino tutta la solidarietà della capitale d’Italia per l’inaccettabile aggressione russa che sta causando distruzione e atroci sofferenze. IlTrukhanov, nel sottolineare la storica vicinanza fra Roma, l’Italia e, ha ringraziato per la solidarietà e i gesti concreti di aiuto e sostegno alla popolazione della sua città. Durante l’ha anche voluto esprimere il pieno sostegno di Roma Capitale alla candidatura diall’iscrizione nel Patrimonio mondiale dell’Unesco. Per quanto attiene le reciproche candidature a ospitare ...

È in programma per domani a Roma la manifestazione nazionale per la pace, che vedrà confluire alle 15 in piazza San Giovanni in Laterano, il corteo per la pace. Prima di partecipare a questo ...E così la piazza diventerà una distanza ravvicinata tra due aspiranti candidati alla presidenza della Regione Lombardia . Già il 18 ottobre infatti Carlo Cottarelli , senatore del Pd , ... Ucraina ultime notizie. Xi, opposizione a uso e minaccia armi nucleari Cancelliere tedesco Scholz e il Presidente cinese Xi – Nanopress.it Un viaggio di cui si era già discusso dopo gli incontri tenuti tra gli esponenti Ue in merito al conflitto Russia Ucraina. Scholz ha ...Il cancelliere ha ribadito che in tempi di crisi, come l'invasione russa dell'Ucraina, gli incontri bilaterali sono ancora più importanti più importanti. Prima di partire, infatti, il cancelliere ...