Musetti incanta il pubblico francese! Elimina Ruud in rimonta e vola ai quarti

(Di giovedì 3 novembre 2022) È sempre stato avanti di due set contro i Top 5 ma non è mai riuscito a sfondare. Oggi, invece, ha saputo fare la differenza partendo da una posizione di svantaggio. Così, in, Lorenzo...

Al prossimo turnotroverà il vincente del match fra il campione in carica Novak Djokovic e Karen Khachanov, vincitore nell'edizione del 2018. In salita Nel corso dei primi 4 game gli ...gioca un turno di risposta estremamente convincente nel nono gioco con due passanti clamorosi di dritto. Qualche sbavatura dello scandinavo fa il resto. Sopra 5 - 4 e servizio, l'azzurro ...La cronaca di Musetti-Ruud, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022 sul Court Central.Alle Nitto Atp Finals di Torino quest’anno non avremo tra i protagonisti di singolare nemmeno un italiano. A compensare questa piccola delusione ...