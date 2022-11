Il governo non può permettersi incertezze in politica estera L’allarme di Parsi

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 novembre 2022) Fino a pochi giorni fa, sotto ilDraghi, i decreti approvati dal Copasir in cui ildettagliava l’invio di forniture militari all’Ucraina erano tutti rimasti coperti. Oggi invece sta cambiando qualcosa anche nella postura e nella strategia comunicativa? “C’era una polemica sul fatto che l’Italia non fosse un Paese che dichiarava che tipo di armamenti venissero inviati – spiega a Formiche.net il prof. Vittorio Emanuele, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di cui è in uscita “Il posto della guerra e il costo della libertà” (Bompiani) – Però è anche vero che c’è sempre stata una tradizione di riservatezza su queste cose, per cui registriamo che il cambiamento diporta a un cambiamento di, quantomeno in termini di trasparenza”. Questo, aggiunge, ...