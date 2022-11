Denunce nella ritmica | Abodi | “Le medaglie non coprono comportamenti sbagliati”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Deve essere chiaro che basta un caso per avere la stessa attenzione di centomila casi. Lesono un fattore di orgoglio nazionale, ma non ci sarà mai una medaglia che coprirànon adeguati. Siamo praticanti di valori, non predicatori”. Questa la presa di posizione di Andrea, ministro dello Sport e dei Giovani, in conferenza stampa a margine dell’incontro di questa mattina con il presidente del Coni Giovanni Malagò e il n.1 della Federginnastica, Gherardo Tecchi. Il neo ministro ha affrontato il tema dellepresentate nei giorni scorsi da alcune ex atlete dellasu casi di abusi psicologici. “C’è un tribunale ordinario a Brescia e uno federale prontamente sollecitati – ha aggiunto– C’è una segnalazione e c’è un calendario certo. Quello ...