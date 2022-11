Hamsik | “Napoli è un mix di cose belle Prima si ha paura | poi te ne innamori”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 1 novembre 2022) Marekparla dele della città partenopea: “È un misto di. All’inizio ci si spaventa, poi te ne”. L’ex capitano azzurro che viveva a Castel Volturno a pochi passi dal centro sportivo del, non ha mai dimenticato la Campania.gli è rimasta nel cuore, così come la squadra ora allenata da Spalletti: “Non ho mai smesso di seguire il. Quest’anno sono partiti bene, lo fecero anche nella scorsa stagione, ma questa volta li vedo più convinti. I singoli? Non posso non citare Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano è fuori dal comune. Non lo conoscevo, per me è una sorpresa“. Poi sul centrocampo dice: “È molto equilibrato, simile a quello con me Allan e Jorginho“. Koulibaly: “, ciclo ...