Highlights e gol Cadice-Atletico Madrid 3-2 | Liga 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilnon molla fino alla fine, timbrato il 3-2 contro l’al 99?. Buon match per i padroni di casa che trovano al primo minuto il vantaggio e il raddoppio all’81esimo. Sul finale il risultato sembra cambiare, l’autogol di Hernandez regala la possibilità agli uomini di Simeone di rimontare, ospiti che siglano infatti il pareggio all’89esimo con la rete di Joao Felix. Nell’ultimo secondo di match sono però i padroni di casa a ritrovare la rete, Sobrino regala tre punti fondamentali in ottica salvezza. Di seguito gli highlighs del match. SportFace.

Il video con glie idi Psg - Troyes 4 - 3, match valido per la tredicesima giornata di Ligue 1 2022/2023. Partita assai complicata per i parigini che vanno sotto e devono sfruttare il tridente spaziale ...La cronaca di Napoli Sassuolo vedi anche Napoli - Rangers 3 - 0: glidella partita di ... Dopo due assist, al 35' Kvara trova anche il: riceve da Mario Rui, batte Consigli nell'uno contro ...PSG - Troyes highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Ligue 1. I parigini hanno vinto in rimonta nel segno del tridente da sogno ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...