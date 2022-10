Covid | archiviata l’inchiesta sulla gestione della pandemia nelle Rsa del Mantovano | “Nessuna condotta dolosa o colposa”

(Di venerdì 28 ottobre 2022)dirigenza” delle Rsa delnellaprima ondata di-19 nella primavera 2020. Lo si legge nella richiesta di archiviazione delle indaginiProcura locale per l’ipotesi di omissione di atti d’ufficio e relativadel contagio da virus Sars-Cov 2 all’interno di varie strutture residenziali e di cura per anziani nella provincia. La richiesta è stata completamente accolta dal gip di Mantova, Antonio Serra Cassano, che ha disposto l’archiviazione del procedimento e il dissequestro dei beni, oltre alla restituzione degli stessi. Dall’indagine affidata ai carabinieri Nas di Cremona, che l’1 settembre 2022 hanno depositato una lunga ...

... per poter - - (a partire dall'esperienza dello 0) garantite a chi non si oppone al governo [... con la rilevazione di una quantità di dati che nei prossimi anni verràe analizzata con ...La pratica Berlusconi è già. Solo che i leader della sinistra, nel frattempo, si sono ... E poi la gestione del, le scelte "senza basi" sposando la scienza quasi fosse "una religione". ...Intanto sono 1.472 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.057 tamponi processati. L'alert del Capo dello Stato ...Anche se 'il periodo più drammatico, il pericolo più allarmante, è alle nostre spalle, dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid', perciò 'dob ...