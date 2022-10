Migranti | Due bambini morti su barcone arrivato a Lampedusa 390 clandestini ssbarcati da Guardia costiera a Catania e Pozzallo

Stanno continuando, infatti, le partenze didalle coste del Nordafrica a bordo di barconi fatiscenti: questa notte altrecarrette del mare con a bordo complessivamente 1.400 persone sono ...La premier ha parlato per benvolte delle Marche nelle sue dichiarazioni programmatiche per la ... "Rimuovere le cause " ha proseguito la Meloni " che portano i, soprattutto i più giovani, ...con note verbali alle due ambasciate degli Stati di bandiera (Norvegia e Germania), ha rilevato che le condotte delle due navi Ocean Viking e della Humanity 1 attualmente in navigazione nel ...C'erano anche le salme di due gemellini di circa un mese fra i migranti - complessivamente 60 - soccorsi dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera a largo di Lampedusa. (ANSA) ...