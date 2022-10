Putin umiliato | la fuga col jet privato | un terremoto al Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) L'annuncio della mobilitazione parziale da parte di Vladimir, ormai diverse settimane fa, ha gettato nel panico gli uomini russi in età militare, tutti preoccupati di essere mandati a combattere in Ucraina. In migliaia, quindi, si sono mossi verso i confini della Federazione, preferendo l'esilio al conflitto. Lo ha raccontato un recente reportage di Bloomberg. Uno di loro, Ilya Flaks, che ora si trova a Baku in Azerbaigian, avrebbe organizzato un viaggio falso per sé e altri uomini intenzionati ad andare via. L'idea di Flaks è stata quella di noleggiare un aereo e fingere che i passeggeri si recassero a un convegno. Complice una compagnia aerea locale, che ha offerto loro un Airbus A319 da 55 posti. Per evitare qualsiasi tipo di sospetto, l'uomo ha concordato con gli altri passeggeri una storia che potesse motivare la partenza improvvisa: la ...