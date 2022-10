Mou | formazione anti-Napoli | Zaniolo torna titolare con Abraham

lo aveva già fatto con Thiago Motta pochi giorni fa. Ah, che emozione. Per fortuna Cambiasso ... Per esempio buttando sul prato unache assomigli il più possibile a quella precedente. Per ...SU ZANIOLO L'esclusione dell'attaccante dallainiziale ha sorpreso: "Sapevo che Nicolò sarebbe stato devastante nel finale e lo è stato. Mi è piaciuto molto, è dura tenerlo quando è ...Domenica sera allo stadio "Olimpico", fischio d'inizio ore 20,45, la Roma sfiderà il Napoli nel big-match dell'undicesima giornata ...La squadra giallorossa proverà ad interrompere la recente tradizione negativa, perché nei cinque incroci cronologicamente più vicini non ha mai vinto: ha ottenuto due pareggi (entrambi nella scorsa st ...