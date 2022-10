Uefa Football | il fondo speculativo che ha truffato 50mila risparmiatori con uno Schema Ponzi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si chiamava “” ma l’organizzazione calcistica non ne sapeva nulla. Ma con un nome così rassicurante e un logo così evocativo non poteva che avere un grande successo. E così circasi sono ritrovati a che fare con una truffa con il classico. La Consob ha sospeso il 12 ottobre in via cautelare l’attività della piattaforma. Nei guai sono finiti giovani, lavoratori, artigiani e piccoli imprenditori del centro e del sud dell’Italia. Il Corriere della Sera racconta oggi che “” si presentava come «finanziato dal consorzio degli Emirati Arabi, la sede centrale a Londra, è un modo per investire e gestire la finanza calcistica al fine di creare reddito a basso rischio e lungo termine…». Prometteva ...

Sono migliaia coloro che in queste ore si stanno leccando le ferite per aver scelto di mettere i propri risparmi su un fondo calcistico speculativo :, un nome rassicurante, un logo ... Il fondo speculativo chiamato Uefa e la truffa a 50 mila persone: «Abbiamo perso tutto» L'intervento di sospensione della Consob. La speculazione calcistica giocando sul marchio. Le storie delle vittime. Alberto: «Ho lasciato il lavoro per seguire l'investimento, sono disperato».