Ecco la lista dei ministri di Meloni girata ieri (poteva andar peggio)

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 ottobre 2022) Al direttore - Capisco il desiderio del Foglio di essere sobrio e di non giocare con i pettegolezzi. Ma se ci fosse qualche certezza sul prossimo governo sarebbe bello leggerla. Ci sono certezze, caro Cerasa? Franco Parrini Certezze ovviamente no, ma siamo tra amici e qualcosa qui ci possiamo dire.pomeriggio è circolata con insistenza unainteressante, con tutte le caselle occupate a modino. E’ una delle tante liste girate in questi giorni. Abbiamo girato laa un esponente della Lega, a uno di Forza Italia e a uno di Fratelli d’Italia e tutti e tre i nostri interlocutori ci hanno detto che la, in molti passaggi, non in tutti, è verosimile. Vuole vederla?la. Vicepremier e infrastrutture: Salvini. Vicepremier ed Esteri: Tajani. Economia: Giorgetti. Sviluppo economico: ...