Droni kamikaze per Putin e repressione interna Così l’Iran si mostra al mondo

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nell’attacco che nella notte tra domenica e lunedì 17 ottobre ha colpito diversi edifici residenziali di Kiev sono stati nuovamente usati iShahed 136, proiettili rotanti forniti dalalla Russia — che è a corto di armamenti e di idee, tant’è che nelle ultime settimane è tornata a colpire obiettivi civili e minacciare ritorsioni ulteriori sperando, come faceva anni fa in Siria, di sfiancare il fronte della resistenza che va avanti da otto mesi. Va evidenziato prima di andare avanti chenega queste forniture militari e per ora — escluso gli Usa e Israele — tutti fingono di credere a Teheran in attesa di ulteriori prove e approfondimenti (c’è la consapevolezza che diverse cose potrebbero cambiare se anche l’Ue, per esempio, prendesse una posizione sul tema, e per questo viene gestito con cautela; ci si ...