Covid oggi Calabria | 326 contagi e 2 morti | bollettino 17 ottobre

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 326 i nuovida coronavirus17inmaggio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi sono stati individuati su 2.037 tamponi effettuati. Sono +846 i guariti. I decessi da inizio pandemia salgono a 3.036. Il, inoltre, registra -522 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 153) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9). L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Tg24

... un po' per volta, stanno rientrando i disservizi legati alche avevano impattato la ... Tuttavia, ad, gli affitti e il costo stimato delle abitazioni per i proprietari continuano a crescere: ...Sono 1.637 i nuovi contagi da coronavirus, 17 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. >>> Le Offerte lampo di Nelle ultime 24 ore sono stati processati ... Covid, le notizie di oggi. Stabili terapie intensive, crescono i ricoveri. DIRETTA In aumento i ricoveri in Campania, sia nelle intensive che nei reparti ordinari. Si passa dai 15 posti in intensiva di ieri ai 17 di oggi. Nei reparti ordinari i ricoverati sono 285, a fronte dei 272 ...Inps ha erogato il 65% del reddito di cittadinanza al Sud: il 70% delle prestazioni Covid sono però andate al Nord.