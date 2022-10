Triplemania XXX | Penta El Zero M vince il trofeo più importante | costringere il suo avversario a togliersi la maschera

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 16 ottobre 2022) La Lucha Libre (stile di lotta messicano) è diverso da tutti gli altri stili di wrestling nel mondo. Se altrove, la caratura dei lottatori si basa su quanti titoli hanno vinto, e il massimo traguardo possibile è la vittoria del titolo dei pesi massimi della compagnia per cui si lotta, in Messico la storia è diversa. Per un lottatore della Lucha Libre,re su une costringerlo a rimuovere la suaè unaltrettantoElM non ci era mai riuscito nel corso della sua carriera, pur avendo conquistato titoli in tutte le compagnie in cui si è esibito. Mai, fino a stanotte. È tempo di scoprirsi il volto Stanotte si è tenuto l’eventoXXX, in Mexico city. Nella finale del torneo “Ruleta de ...