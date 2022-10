(Di martedì 11 ottobre 2022) Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha dichiarato che la Russia è pronta aun'eventuale proposta ditraal G20 di novembre in Indonesia se questa venisse ...

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha dichiarato che la Russia è pronta a considerare un'eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di novembre in Indonesia se questa venisse ...Siamoa giocare un ruolo costruttivo negli sforzi di distensione ". India preoccupata " l'... senza entrare in conflitto con, che è tra i loro primi fornitori di armi e combustibili. Così ... Mosca, pronti a considerare incontro Putin-Biden al G20 - Ultima Ora La Russia è pronta a considerare un incontro tra Putin e Biden al G20 di novembre in Indonesia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato da ...Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che la Russia è pronta a considerare un'eventuale proposta di incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden. Se arrivasse la richiesta, il ...