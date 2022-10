“Gli unici a vincere in tutto questo sono gli Stati Uniti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo l’attentato in cui ha perso la vita la figlia di Dugin, l’ideologo di Putin, e quello al ponte in Crimea, è arrivata la dura risposta dello zar che ha bombardato l’intera Ucraina. Eppure molti opinionisti occidentali e ucraini, forse convinti di aver già vinto la guerra, sembrano stupiti. Professore Marco De Angelis, ci può spiegare cosa sta succedendo? “Sta succedendo quel che il collega Orsini va dicendo dal primo momento, ossia che la Russia, se vuole, può sventrare l’Ucraina. Purtroppo gli ultimi attentati terroristici, che gli Usa stessi hanno attribuito all’Ucraina, con una chiara presa di distanza da Zelensky, non hanno fatto altro che provocare ulteriormente la Federazione Russa che è una superpotenza e quindi può rispondere come e quando vuole in tutti i possibili modi. Gli opinionisti occidentali non contano, conta solo il parere di chi ha dedicato la propria vita a tali ...