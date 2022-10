Governo | nel centrodestra trattativa in corso I paletti di Meloni sui ministri

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le trattative sono in, ma lo stallo resta. Nelsi continua a lavorare con l'obiettivo di farsi trovare pronti alla 'chiamata' di, ma restano alcuni nodi da sciogliere. Intanto, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, con un messaggio inviato all'evento di Vox, a Madrird, usa toni più concilianti rispetto alle parole di giugno in Andalusia diventate virali sui social e chiarisce: "Quando ci ascolta, la gente capisce che siamo tutto fuorché mostri, viva Vox e viva l'Europa dei patrioti". Poi ribadisce la battaglia al tetto al prezzo del gas, invocando la solidarietà Ue, e sottolinea: "Serve un'Europa più coraggiosa per rispondere alle grandi crisi e agli scenari internazionali e un po' più umile quando si tratta di questioni interne che gli Stati possono risolvere meglio". Prima ...

