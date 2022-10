Mercato italiano - Cardinali Unrae | Il dato di settembre è un bel segnale | ma il buco 2022 non sarà colmato

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Dopo il +9,9% di agosto, l'incremento del 5,4% delle immatricolazioni registrato aè un bel, ma il deficit dei primi nove mesi dell'anno, pari a 188 mila targhe, appena 12 mila in meno rispetto a due mesi fa, quasi certamente non. Insomma, anche ilsi chiuderà con un segno negativo, a dispetto degli incentivi e della loro recente estensione all'autonoleggio. Operazione fortemente criticata dal direttore generale dell', secondo cui non si eviterà che una parte dei fondi stanziati per quest'anno restino inutilizzati nelle casse dello Stato. L'auspicio, quindi, è che il nuovo governo aggiunga i fondi che avanzeranno alla dotazione prevista per il 2023. Ailha registrato il secondo rialzo ...