Morto Bruno Arena | comico dei “Fichi d’India”

All'età di 65 anni si è spento nella notte il comico Bruno Arena, che insieme a Max Cavallari formava il duo dei "Fichi d'India". Arena era stato colpito da aneurisma cerebrale mentre stava registrando una puntata di Zelig, era il 2013. Era stato ricoverato prima in ospedale, poi in una clinica per la riabilitazione. Anche se la malattia, pur avendo Bruno recuperato diverse funzionalità, lo aveva costretto in sedia a rotelle. A dare la notizia della morte del comico è stato il figlio Gianluca: "Non ero pronto… Ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… Lasci un vuoto immenso".

