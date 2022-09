Ultime Notizie – Elezioni 2022 | figlie di Almirante | “Vittoria Meloni onora i nostri genitori”

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Un risultato straordinario che omaggia e rende onore al padre della destra italiana Giorgioe a sua moglie Assunta”. Interpellate dall’Adnkronos leGiuliana e Marianna de Medici esprimono le loro emozioni in merito allaelettorale di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia. “Per Giorgio– dice Marianna de Medici – il grandissimo successo col voto di voto di oggi avrebbe significato il compimento di un percorso, e anche per mia mamma, Donna Assunta, sarebbe stata felicissima, soprattutto per premiare il lavoro di questa ragazza che ha molto creduto nelle sue idee: credere nelle proprie idee è importantissimo. Giorgioda bambina mi diceva che la costanza viene sempre premiata”. “Le idee – sottolinea ancora ...

sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, ultime notizie. Exit poll: Centro-destra 41-45%, Centro-sinistra 25,5-29,5%, M5S 13,5-17,5%… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, prima proiezione: Meloni 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega: 8,5%, FI 8%, Azione 7,… - sole24ore : ??#ElezioniPolitiche2022, segui gli aggiornamenti degli #exitpoll, le #proiezioni e l'afflusso dei dati sul sito web… - serenel14278447 : Letta: 'Al congresso non sarò candidato'Salvini: 'Insoddisfatti ma protagonisti' - MarazitiMassimo : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 26 Settembre 2022 #nucleare #energia #canada -

Nel giorno del trionfo di Giorgia Meloni e della coalizione di centrodestra, Beppe Grillo torna a parlare. Dopo aver condotto una campagna elettorale in sordina, il guru del Movimento 5 stelle ...I risultati in tempo reale con la diretta degli SCRUTINI e i commenti dei leader di queste elezioni vinte dal centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Come sono finite le sfide Ucraina ultime notizie. Putin a Erdogan, «potremmo negoziare con Kiev» Sono 360 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 4.182 test, mentre non risultano decessi. Il tasso di positività è dell'8,6%. Sono 9.397 le ...