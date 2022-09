Rischio idrogeologico, 10mila interventi in 22 anni ma di 4mila non si conosce attuazione. Nelle zone rosse ci sono 516.611 abitanti in più (Di domenica 25 settembre 2022) sono 9.961 gli interventi per la mitigazione del Rischio idrogeologico, dal valore di oltre 9,5 miliardi, che sono stati finanziati tra il 1999 e il 2021 dal ministero dell’Ambiente (ora Transizione ecologica) e dal ministero dell’Interno. Oltre 4mila le opere i cui lavori sono stati completati. Questi alcuni dei dati emersi da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati Rendis-Ispra. “Come testimonia la recente tragedia marchigiana, però, nonostante questi investimenti non di poco conto, l’obiettivo messa in sicurezza del territorio sembra sempre più lontano“, avverte Csel. La regione che ha avuto più risorse per la mitigazione del Rischio idrogeologico tra il 1999 e il 2021 è stata la Sicilia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022)9.961 gliper la mitigazione del, dal valore di oltre 9,5 miliardi, chestati finanziati tra il 1999 e il 2021 dal ministero dell’Ambiente (ora Transizione ecologica) e dal ministero dell’Interno. Oltrele opere i cui lavoristati completati. Questi alcuni dei dati emersi da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati Rendis-Ispra. “Come testimonia la recente tragedia marchigiana, però, nonostante questi investimenti non di poco conto, l’obiettivo messa in sicurezza del territorio sembra sempre più lontano“, avverte Csel. La regione che ha avuto più risorse per la mitigazione deltra il 1999 e il 2021 è stata la Sicilia ...

