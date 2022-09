Mancini a sorpresa su Raspadori: il CT dell’Italia lo ha dichiarato in conferenza (Di domenica 25 settembre 2022) In questo weekend di fine settembre, i campionati europei sono fermi per permettere alle Nazionali di disputare le gare di Nations League e amichevoli. A due mesi dal Mondiale in Qatar, i vari commissari tecnici stanno testando le squadre che prenderanno parte alla competizione. L’Italia sarà la grande assente del torneo: per la seconda volta consecutiva, gli Azzurri non si sono qualificati al Mondiale. Giacomo Raspadori (Photo by Claudio Villa/Getty Images) Il CT Roberto Mancini sta iniziando a testare la nazionale del futuro e uno dei protagonisti è sicuramente l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori. Il classe 2000 è stato protagonista nella vittoria per 1-0 contro l’Inghilterra in Nations League con una rete di grande prestigio. Grazie alla rete di Raspadori, l’Italia domani potrebbe agguantare il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 settembre 2022) In questo weekend di fine settembre, i campionati europei sono fermi per permettere alle Nazionali di disputare le gare di Nations League e amichevoli. A due mesi dal Mondiale in Qatar, i vari commissari tecnici stanno testando le squadre che prenderanno parte alla competizione. L’Italia sarà la grande assente del torneo: per la seconda volta consecutiva, gli Azzurri non si sono qualificati al Mondiale. Giacomo(Photo by Claudio Villa/Getty Images) Il CT Robertosta iniziando a testare la nazionale del futuro e uno dei protagonisti è sicuramente l’attaccante del Napoli, Giacomo. Il classe 2000 è stato protagonista nella vittoria per 1-0 contro l’Inghilterra in Nations League con una rete di grande prestigio. Grazie alla rete di, l’Italia domani potrebbe agguantare il ...

