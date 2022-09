L' auto finisce fuori strada e si ribalta | Giovanni muore a 19 anni

newsbiella : Cinghiale finisce sotto le ruote di un’auto, ennesimo investimento nel Biellese - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Udine Sbanda con l'auto e finisce nel canale: Giuseppe muore sul colpo nell'impatto FOTO - leggoit : #Udine Sbanda con l'auto e finisce nel canale: Giuseppe muore sul colpo nell'impatto FOTO - ilTorineseNews : Scontro in via Madama Cristina, auto finisce sul cordolo del tram - DesireLaRosa5 : RT @vvfveneto: #24settembre #Cittadella(PD), la notte scorsa, perde il controllo dell’auto che finisce contro i paracarri che delimitano il… -

Agenzia ANSA

Danni all'ma nessuna conseguenza grave per la conducente di 48 anni, rimasta coinvolta ieri sera, 24 settembre, in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto a Cavaglià: stando alle ricostruzioni del caso, ...fuori strada con l'alle prime luci dell'alba. Il sinistro autonomo si è verificato in data odierna, intorno alle 6.30, sulla Provinciale 3, nel comune di Buronzo, all'altezza del torrente ... Incidenti stradali: auto finisce in fosso,un morto in Friuli Incidente mortale poco prima delle 15.30 di ieri, 24 settembre, lungo la strada regionale 353 tra Muzzana del Turgnano e Castions di Strada, in provincia di Udine: all'improvviso ...Perde il controllo della Panda e finisce contro i cartelloni elettorali ed auto in sosta È successo stanotte di domenica 25 settembre intorno all'una, quando per causa in corso di accertamento da pa ...