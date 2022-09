Elezioni, che cos’è il tagliando antifrode e perché sta provocando qualche fila ai seggi (Di domenica 25 settembre 2022) Impedisce la possibilità di sostituire la scheda al momento del voto, scongiurando le frodi. Ma in alcuni casi, in particolare a Roma, sta provocando code ai seggi. Si tratta del tagliando antifrode, una novità introdotta dal ‘Rosatellum‘ e già sperimentata nelle Elezioni politiche del 2018: è un adesivo perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la stessa scheda nell’urna. Prima di consegnare la scheda all’elettore, gli scrutatori devono annotare il numero progressivo, in modo da consentire poi al presidente di controllare che sia uguale a quello sulla scheda che chi ha votato gli consegna per l’inserimento nell’urna. Questa procedura può allungare i tempi dell’operazione. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Impedisce la possibilità di sostituire la scheda al momento del voto, scongiurando le frodi. Ma in alcuni casi, in particolare a Roma, stacode ai. Si tratta del, una novità introdotta dal ‘Rosatellum‘ e già sperimentata nellepolitiche del 2018: è un adesivo perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la stessa scheda nell’urna. Prima di consegnare la scheda all’elettore, gli scrutatori devono annotare il numero progressivo, in modo da consentire poi al presidente di controllare che sia uguale a quello sulla scheda che chi ha votato gli consegna per l’inserimento nell’urna. Questa procedura può allungare i tempi dell’operazione. L'articolo proviene ...

