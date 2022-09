Russia, la ong: 'Oltre 700 persone arrestate oggi per le proteste contro Putin' (Di sabato 24 settembre 2022) Sono Oltre 700 le persone arrestate oggi dalle autorità russe nelle manifestazioni di protesta contro la mobilitazione dei riservisti decretata questa settimana dal presidente Vladimir Putin. Lo rende ... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022) Sono700 ledalle autorità russe nelle manifestazioni di protestala mobilitazione dei riservisti decretata questa settimana dal presidente Vladimir. Lo rende ...

GiovaQuez : Attualmente sono oltre 150 le persone fermate in 18 città della Russia per le proteste contro la mobilitazione parz… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nelle proteste contro la 'mobilitazione parziale… - GiovaQuez : Sono 1.307 le persone fermate in Russia nelle proteste seguite alla mobilitazione dei riservisti annunciata d Putin… - Open_gol : La ong Ovd-Info ha raccolto le testimonianze di diversi attivisti, trattenuti per ore senza protocollo. Il vice sin… - azzodacorreggio : Alcuni paesi confinanti con la Russia, vieteranno l' ingresso per 'motivi umanitari' ai russi. Ma com'è che quand… -