Bologna | salti di gioia per Thiago Motta | è tutto vero | annuncio ufficiale

(Di sabato 24 settembre 2022), buone notizie in arrivo per. Stamattina il tecnico sorride: l’è una vera e propria manna dal cielo. Ildiè pronto a ripartire. Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, il club rossoblù è deciso ad ingranare la marcia giusta per provare a recuperare il terreno perduto nelle prime gare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Carlino_Bologna : I candidati Pd: 'Noi più affidabili Sanità e fisco, niente salti nel buio' -

il Resto del Carlino

... il gruppo corse con Enrico Montanari e Claudio Lorenzetto, il gruppocon Franco Parigi e ...oltre i principali appuntamenti saranno i Campionati Regionali di staffette il 16 ottobre ae ...... Juventus -) e sarà di nuovo a disposizione per la Champions League: Juventus - Maccabi del 5 ottobre. Occhio all'ipotesi di una squalifica da due giornate: c'è rischio cheanche il ... I candidati Pd: "Noi più affidabili Sanità e fisco, niente salti nel buio" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Nuova rivoluzione in casa Marelli. L’azienda di componentistica dell’indotto Stellantis ha annunciato la disdetta del contratto specifico di lavoro voluto 12 anni fa da Sergio Marchionne e il ritorno, ...