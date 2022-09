La Bce ci accompagna verso la recessione

(Di giovedì 22 settembre 2022) La Bce aumenterà con ogni probabilità ancora i tassi nei prossimi mesi. L’istituto di Francoforte lo scrive nero su bianco all’interno del bollettino economico della Banca centrale europea, dove si sottolineano anche i rischi per la crescita con il protrarsi della guerra tra Russia e Ucraina. L’istituto di Francoforte, si legge, “si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d'inflazione”. “Non pensiamo che la Bce manterrà l'atteggiamento decisamente da falco espresso durante la riunione di giovedì scorso”, spiega Gero Jung, capo economista di Mirabaud Am. L’aumento, aggiunge l’esperto significa “più di due (compresa la riunione dell'8 settembre della scorsa settimana) ma meno di cinque. Questo indica ulteriori rialzi a ottobre, dicembre e forse febbraio, ma noi riteniamo ...

