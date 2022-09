Ginevra e Elettra Lamborghini, perché hanno litigato: “Per paura di competere” (Di giovedì 22 settembre 2022) Ginevra e Elettra Lamborghini, perché hanno litigato? Alla base della rottura tra le due sorelle ci sarebbero dei motivi professionali. Ecco svelate le origini della lite. Elettra Lamborghini e sua sorella non si parlano più, ma perché? Sembra che il loro silenzio vada avanti dal 2019 e la decisione di chiudere ogni tipo di rapporto l’avrebbe presa proprio l’attuale moglie di Afrojack. L’attuale concorrente del GF Vip, sorella della Lamborghini cantante, infatti, ha dichiarato quanto segue: Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022)? Alla base della rottura tra le due sorelle ci sarebbero dei motivi professionali. Ecco svelate le origini della lite.e sua sorella non si parlano più, ma? Sembra che il loro silenzio vada avanti dal 2019 e la decisione di chiudere ogni tipo di rapporto l’avrebbe presa proprio l’attuale moglie di Afrojack. L’attuale concorrente del GF Vip, sorella dellacantante, infatti, ha dichiarato quanto segue: Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i ...

